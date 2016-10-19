Сегодня состоятся решающие теледебаты Клинтон и Трампа

Трансляцию на всю страну будут вести из университета Невады, который расположен в Лас-Вегасе.

Букмекеры, которым позволили принимать ставки на победителя только в интернете, заявили, что среди азартных игроков лидирует Клинтон.

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Соглашаются с ними и социологи. В частности, в недавнем опросе телеканала NBC и газеты Wall Street Journal, 48% респондентов отдали свои голоса экс-госсекретарю США, тогда как миллиардера Трампа поддержали 37% респондентов.

Ведущим встречи будет журналист телекомпании Fox News Крис Уоллес, который ранее говорил, что прежние его коллеги оказались слишком легкими для кандидатов.

Как сообщает Politico, первые дебаты между Клинтон и Трампом смотрело рекордное количество зрителей - 84 миллиона, вторые - 66,5 миллионов.

По оценкам портала 270towin, публикующего интерактивную карту выборов, на данный момент бывшая госсекретарь и первая леди может рассчитывать на голоса 256 выборщиков, и для победы ей не хватает всего лишь 14 выборщиков. По этим данным, Трамп имеет всего 157 выборщиков, а еще 125 – из "спорных" штатов, каковым является, в частности, и Невада.