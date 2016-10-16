Путин об обещанных Байденом ответных хакерских атаках: мы умеем друг друга послать

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Гоа.

В частности, комментируя слова вице-президента США Джозефа Байдена об ответственности за российские хакерские атаки, Путин сказал: «Мы умеем друг друга послать, поэтому ничего неожиданного здесь нет».

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«От наших американских друзей можно ожидать чего угодно. Что он (Байден) такого нового сказал? Мы что, разве не знаем, что официальные органы Соединенных Штатов за всеми подглядывают и всех подслушивают?», - спросил Путин.

По его словам, «это хорошо всем известно и давно уже это никакой не секрет, свидетельств этого достаточно».

«На это тратятся миллиарды долларов, АНБ работает, ЦРУ работает, другие службы. Есть и показания, есть и полные признания», - заявил российский президент.

Путин считает, что США следят не только за своими потенциальными противниками, с теми, кого они считают таковыми, но и за своими союзниками, в том числе и ближайшими.

«Сколько нам скандалов известно о прослушке первых лиц государств – союзников Соединенных Штатов? То что здесь нового? И ничего! Единственная новизна в том, что впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают: первое, что они этим занимаются, и, второе, в определенной степени угрожают, что, конечно, не отвечает нормам международного общения, - это очевидно», - сказал Путин.

Напомним, вице-президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон имеет возможность ответить РФ на кибератаки. Эффект таких действий будет "огромный", предупредил он.

Как сообщал УНИАН, директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что последние хакерские атаки на компьютерные сети Демократической партии были, вероятно, совершены россиянами.