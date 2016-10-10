В Грузии посчитали все голоса: по мажоритарке все победы в первом туре - за "Грузинской мечтой"

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Грузии после получения результатов со 100% участков.

Так, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,67%, а "Единое национальное движение" - 27,11%.

В свою очередь блок, возглавляемый партией "Альянс патриотов Грузии" едва преодолевает 5%-й барьер. Если окончательные официальные итоги подтвердят прохождение АПГ, он может рассчитывать на 5 мандатов в парламенте. ГМ в таком случае должна получить 46 мест, а ЕНД - 26.

Альянс состоит из 6 партий - собственно АПГ, "Традиционалисты", "Каха Кукава - Свободная Грузия", "Свобода - Путь Звиада Гамсахурдии", "Политическое движение силовиков-ветеранов и патриотов Грузии" и "Новые христианские демократы". Объединение консервативных правых партий считается пророссийским, выступает с позиций евроскептицизма и сохранения грузинских "духовных скреп", критикуя как евро-атлантическую интеграцию Грузии, так и европейские моральные ценности в целом.

Другие партии, претендовавшие на прохождение в парламент, в итоге набрали менее необходимого: партия экс-посла Грузии при ООН и экс-министра обороны Ираклия Аласании "Свободные демократы" - 4,62%, "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе - 3,53%, движение известного оперного певца Пааты Бурчуладзе "Государство для народа" - 3,45%, Лейбористская партия Грузии - 3,14%.

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Республиканская партия нынешнего главы парламента Давида Усупашвили получила 1,55%, блок партий "Топадзе - Промышленники" и "Наша родина" - 0,78%, "Национальный форум" - 0,73%.

Всего в выборах 8 октября участвовали 25 партий и блоков.

В то же время по пропорциональной системе избираются лишь 77 депутатов грузинского парламента избираются, остальные же 73 - по мажоритарной. Для победы в одномандатном округе необходимо получить абсолютное большинство (50% + 1 голос).

Согласно результатам со всех участков, в 23 округах, где победители таким образом уже определились, ими стали выдвиженцы "Грузинской мечты".

В остальных 50 округах в 25-дневный срок должен состояться второй тур выборов. В 44 из них соперничать будут представители ГМ и ЕНД, в 2 - ГМ и "Свободных демократов" (в том числе лидер партии Аласания), еще в 3 - ГМ и другие кандидаты.

Единственным независимым кандидатом, лидировавшим в своем округе в первом туре, является бывший министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили, в советское время бывшая французским дипломатом (рождена в Париже). Ее округ №1 охватывает самый центр Тбилиси, во второй тур с ней вышел экс-министр культуры Николоз Руруа (ЕНД).

При этом лишь в 2 округах из 73 кандидаты ЕНД смогли набрать больше, чем представители ГМ - это Акмамед Имамкулиев в скандальном округе №36 (Марнеули) с 47,91% и Важа Читашвили в округе №44 (Ахалцихе) с 44,07%.

Жена основателя партии Михаила Саакашвили Сандра Элизабет Рулофс получила 45,79% округе №66, охватывающем прилегающую к Абхазии часть Зугдидского района.

Напомним, бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, участвовавший как независимый кандидат в округе №71 (Кобулети) во второй тур там не прошел, заняв третье место с 11,98%.

Согласно данным на сайте ЦИК Грузии, на 6 участках из 3702 результаты были отменены, а на 2 выборы признаны не состоявшимися.