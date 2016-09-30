Жертвой аварии поезда в США стала 34-летняя юристка родом из Бразилии

Фабиола Биттар где Кроон не была пассажиркой поезда, который врезался в железнодорожный вокзал Хобокена. В момент аварии она стояла на железнодорожной платформе и ее убило обломком, который упал на платформу, передает ТСН со ссылкой на ABC News.

Женщина была родом из Бразилии, жила в Хобокене со своим мужем и дочерью, пишет Mirror. Она работала юристом в компании по программному обеспечению SAP, специализировалась на бразильских законах, но уволилась в начале этого года.

Всего в результате аварии ранения получили по разным данным от 108 до 114 человек, но Фабиола де Кроон стала единственной жертвой. Машинист поезда в критическом состоянии был госпитализирован в больницу. Пока неизвестно, что послужило причиной аварии, но местная власть говорит, что скорее всего, это было "ничем другим, чем трагической случайностью".