Минобороны Польши отреагировало на сообщения о переброске российских "Искандеров" в Калининградскую область
Министерство обороны Польши обеспокоено сообщениями о переброске Россией систем мобильных баллистических ракет "Искандер-М" в Калининградскую область.
"Последние действия России вызывают предельную обеспокоенность. Мы принимаем во внимание все отчеты, в том числе те, которые говорят о возможном наличии ракет "Искандер", в том числе в Калининградской области", - цитирует Польское радио министра обороны Польши Антони Мацеревича.
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По его словам, подконтрольное ему ведомство в течение длительного времени контролирует такие перемещения и в сотрудничестве с партнерами, готово обеспечивать безопасность Польши и союзных стран.
Как сообщал УНИАН, в американской разведке подтвердили, что Россия перебрасывает ракетный комплекс "Искандер" в Калининград, пограничную с Литвой и Польшей территорию.
Ранее такую информацию распространили эстонские СМИ.
"Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.