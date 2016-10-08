Минобороны Польши отреагировало на сообщения о переброске российских "Искандеров" в Калининградскую область

"Последние действия России вызывают предельную обеспокоенность. Мы принимаем во внимание все отчеты, в том числе те, которые говорят о возможном наличии ракет "Искандер", в том числе в Калининградской области", - цитирует Польское радио министра обороны Польши Антони Мацеревича.

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По его словам, подконтрольное ему ведомство в течение длительного времени контролирует такие перемещения и в сотрудничестве с партнерами, готово обеспечивать безопасность Польши и союзных стран.

Как сообщал УНИАН, в американской разведке подтвердили, что Россия перебрасывает ракетный комплекс "Искандер" в Калининград, пограничную с Литвой и Польшей территорию.

Ранее такую информацию распространили эстонские СМИ.

"Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.