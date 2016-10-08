Путин считает "страхи" причиной негативного отношения Запада к нему

"Страхи", — ответил Путин на вопрос немецкого журналиста о том, что является причиной негативного отношения к нему со стороны Запада, передает РБК.

"Я должен быть таким, каким меня хочет видеть народ", — также заявил Путин во время интервью.

Читайте такжеЖурналисты нашли у Путина дачу в КарелииРанее Путин заявил, что не заметил "великодержавных ноток" в действиях России. "Мы никогда не вкладываем в это понятие «быть сильными» какие-то великодержавные нотки. Мы никому никогда не навязываем и навязывать не собираемся", - считает он.