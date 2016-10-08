Путин считает "страхи" причиной негативного отношения Запада к нему

15:06, 08 октября 2016
Мир
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Президент Владимир Путин в интервью немецкому журналисту в сюжете "Das ist Putin" заявил, что причиной негативного к нему отношения со стороны Запада являются "страхи". 

Президент России Владимир Путин / REUTERS

"Страхи", — ответил Путин на вопрос немецкого журналиста о том, что является причиной негативного отношения к нему со стороны Запада, передает РБК.

"Я должен быть таким, каким меня хочет видеть народ", — также заявил Путин во время интервью.

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