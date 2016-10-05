Скрестив пальцы: Путин заявил, что не заметил "великодержавных ноток" в действиях России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на первом заседании Госдумы седьмого созыва.

«Более чем 100 лет назад, обращаясь к депутатам Госдумы, Федор Аркадьевич Столыпин сказал: «Мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и права для поддержания исторического высшего права России быть сильной». Когда мы вспоминаем такие слова или когда формулируем их заново, мы всегда исходим из того, что любой народ и любая страна имеют точно такое же право – быть сильными», - сказал Путин.

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«Мы никогда не вкладываем в это понятие «быть сильными» какие-то великодержавные нотки. Мы никому никогда не навязываем и навязывать не собираемся», - заявил он.

По мнению Путина, сила России «внутри нас самих, внутри нашего народа, в наших людях, в наших традициях и нашей культуре, нашей экономике, в огромной нашей территории и природных богатствах, в обороноспособности». Путин считает, что «главная сила России в единстве».

Он заявил, что России нужно укреплять безопасность и обороноспособность, отстаивая свои позиции на мировой арене.

«Рассчитываю, что парламент, все фракции окажут этой работе политическую и законодательную поддержку», - сказал Путин. По его словам, нужно использовать ресурсы парламентской дипломатии для развития связей с «заинтересованными партнерами».