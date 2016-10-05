Нелегитимная Госдума РФ избрала спикером экс-замглаву администрации Путина

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за кандидатуру Володина проголосовали 404 депутата.

На пост спикера Госдумы Володина выдвинула партия власти «Единая Россия». КПРФ предложила своего кандидата - Дмитрия Новикова, за которого проголосовали 40 депутатов.

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Володина от должности первого заместителя руководителя АП.

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Другим указом Путин назначил Сергея Кириенко на должность первого заместителя руководителя своей администрации.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму по партийным спискам прошли четыре партии – «Единая Россия» (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и «Справедливая Россия» (6,17%).

С учетом одномандатных округов в Госдуме нового созыва «Единая Россия» будет иметь конституционное большинство - 343 мандата, КПРФ - 42 мандата, ЛДПР - 39, «Справедливая Россия» - 23, три мандата получили представители других партий.

19 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крыма.

20 сентября Верховная Рада приняла заявление о непризнании Украиной легитимности выборов в Государственную Думу Российской Федерации седьмого созыва, их результатов и правовых последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Госдумы.

28 сентября прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовные дела против лиц, избранных на территории оккупированного Крыма в Госдуму РФ.

По информации на сайте ЦИК России, в Госдуму на территории оккупированного Крыма избраны по списку «Единой России» Руслан Бельбек, Михаил Шеремет, Наталия Поклонская, а также в одномандатных округах - Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик и Андрей Козенко.