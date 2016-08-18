Более 40 тысяч человек задержаны в Турции после попытки госпереворота

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Бирали Йылдырыма, передает Дождь.

Премьер-министр сообщил, что 20355 из них предъявлены официальные обвинения. Еще почти 80 тысяч человек уволены из госструктур, по подозрению в связях с Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти считают организатором переворота, закрыты 4262 компании.

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Накануне сообщалось, что власти Турции приняли решение освободить из тюрем 38 тысяч заключенных. Об этом в своем твиттере написал министр юстиции страны Бекир Боздаг.

Он отметил, что эта мера распространяется на лиц, осужденных за преступления, совершенные до 1 июля 2016 года. Как пишет Daily Sabah, условно-досрочно будут освобождены те, кто продемонстрировал хорошее поведение и те, кому осталось отбывать менее двух лет срока.

При этом на освобождение не смогут рассчитывать осужденные за совершение умышленного убийства, производство и торговлю наркотиками, преступления против государства, домашние насилие и преступления сексуального характера.

В свою очередь, Associated Press предполагает, что указ об освобождении заключенных принят для того, чтобы освободить место в тюрьмах для обвиняемых в попытке государственного переворота.