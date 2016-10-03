В Ливии боевики ИГ убили голландского фотожурналиста

Об этом говорится на сайте бельгийской газеты Knack, на которую работал журналист, передает Русская служба Би-Би-Си.

Точные обстоятельства гибели журналиста пока неизвестны, но предполагается, что он был убит джихадистами группировки "Исламское государство".

Сирт - родной город свергнутого ливийского президента Муаммара Каддафи, считающийся наиболее значительным опорным пунктом ИГ за пределами Ирака и Сирии.

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Борьбу против боевиков группировки ведут вооруженные формирования из Мисраты.

С помощью американских авиаударов им уже удалось освободить большую часть города от боевиков ИГ.

МИД Нидерландов пока не прокомментировал гибель журналиста. Голландский посол в Ливии Эрик Стратинг написал в "Твиттере": "Покойся с миром. Твои фотографии из Сирта, Ливии и других мест будут жить вечно".

В 2012 году Орлеманса вместе с его британским коллегой Джоном Кантли похитили боевики в Сирии. Через неделю журналистов освободила Свободная армия Сирии.