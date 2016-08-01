США впервые нанесли авиаудары по позициям ИГ в Ливии

Как заявили в Пентагоне, ранее с подобной просьбой обратилось к американскому командованию ливийское правительство, передает Русская служба Би-би-си.

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Целями ударов стал ливийский порт Сирт, где сосредоточены силы ИГ.

Премьер-министр Ливии, выступая с обращением по национальному телевидению, заявил, что боевики понесли "тяжелые потери".

Авиаудары стали первой военной операцией подобного рода, которую США провели вместе с правительством Ливии.

Последнее время лидеры западных стран высказывали опасение в связи с растущим влиянием джихадистов в Ливии.