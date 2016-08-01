США впервые нанесли авиаудары по позициям ИГ в Ливии
19:53, 01 августа 2016Мир
1040 0
Военные США нанесли авиаудары по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство" в Ливии.
REUTERS
Как заявили в Пентагоне, ранее с подобной просьбой обратилось к американскому командованию ливийское правительство, передает Русская служба Би-би-си.
Читайте такжеВ Ливии погибли трое французских военнослужащих
Целями ударов стал ливийский порт Сирт, где сосредоточены силы ИГ.
Премьер-министр Ливии, выступая с обращением по национальному телевидению, заявил, что боевики понесли "тяжелые потери".
Авиаудары стали первой военной операцией подобного рода, которую США провели вместе с правительством Ливии.
Последнее время лидеры западных стран высказывали опасение в связи с растущим влиянием джихадистов в Ливии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter