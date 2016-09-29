В Кремле ощетинились после слов Госдепа про "мешки для трупов" российских солдат: сделали "крайней" оппозицию Сирии
Сирийская оппозиция представляет собой террористический интернационал, подконтрольный США.
Об этом заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает РИА "Новости".
Так он прокомментировал заявление представителя Госдепа Джона Кирби о том, что в случае продолжения войны в Сирии террористы будут наносить удары по российским интересам и городам, а Россия продолжит "отправлять домой военных в мешках для трупов", "терять ресурсы и, возможно самолеты".
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"Его слова - самое откровенное признание американской стороны, что вся якобы ведущая "гражданскую войну" в Сирии "оппозиция" является подконтрольным США международным террористическим "интернационалом". Особо потрясает в признании Кирби, что масштабы прямого американского влияния на деятельность террористов, глобальны. И дотягиваются в том числе до России", - заявил он.
Ранее государственный секретарь США Джон Керри предупредил в телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Вашингтон прервет переговоры по Сирии, если Москва не прекратит наступление сирийских правительственных войск на город Алеппо.