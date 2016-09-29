В Кремле ощетинились после слов Госдепа про "мешки для трупов" российских солдат: сделали "крайней" оппозицию Сирии

Об этом заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает РИА "Новости".

Так он прокомментировал заявление представителя Госдепа Джона Кирби о том, что в случае продолжения войны в Сирии террористы будут наносить удары по российским интересам и городам, а Россия продолжит "отправлять домой военных в мешках для трупов", "терять ресурсы и, возможно самолеты".

Читайте такжеРоссия продолжит военную операцию в Сирии несмотря на "бестактные" заявления США - Кремль

"Его слова - самое откровенное признание американской стороны, что вся якобы ведущая "гражданскую войну" в Сирии "оппозиция" является подконтрольным США международным террористическим "интернационалом". Особо потрясает в признании Кирби, что масштабы прямого американского влияния на деятельность террористов, глобальны. И дотягиваются в том числе до России", - заявил он.

Ранее государственный секретарь США Джон Керри предупредил в телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Вашингтон прервет переговоры по Сирии, если Москва не прекратит наступление сирийских правительственных войск на город Алеппо.