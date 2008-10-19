В Чехии оппозиция требует отставки правительства

Чешские социал-демократы, одержавшие оглушительную победу на завершившихся региональных выборах и выборах в сенат Чехии (верхняя палата парламента), требуют отставки правительства Мирека ТОПОЛАНЕКА.

Об этом, как передает Газета.ru, заявил лидер Чешской социал-демократической партии, экс-премьер-министр Чехии Йиржи ПАРОУБЕК, выступая на пресс-конференции в Праге.

«Если бы я был на месте ТОПОЛАНЕКА, то ушел бы добровольно», - сказал Й.ПАРОУБЕК.

Он предложил немедленно отправить правительство М.ТОПОЛАНЕКА в отставку и при поддержке парламентских партий создать новое правительство профессионалов, которое могло бы работать до внеочередных выборов в нижнюю палату парламента.

По данным национальных экспресс-опросов, проведенных после обнародования результатов голосования, 82% респондентов высказались за отставку правительства М.ТОПОЛАНЕКА.