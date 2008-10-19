Мошенники сняли деньги с личного счета Саркози

Мошенники сняли деньги с личного счета президента Франции Николя Саркози после того, как им удалось завладеть банковскими реквизитами.

Об этом в воскресенье сообщает газета Journal du Dimanche со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Еще в сентябре Саркози, обнаружив, что с его счета была украдена «небольшая сумма денег» направил в связи с этим жалобу в полицию.

Газета.ру