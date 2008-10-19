Мошенники сняли деньги с личного счета Саркози
13:33, 19 октября 2008Мир
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Президент Франции пожаловался в полицию
Мошенники сняли деньги с личного счета президента Франции Николя Саркози после того, как им удалось завладеть банковскими реквизитами.
Об этом в воскресенье сообщает газета Journal du Dimanche со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Еще в сентябре Саркози, обнаружив, что с его счета была украдена «небольшая сумма денег» направил в связи с этим жалобу в полицию.
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