В результате взрывов в Багдаде 17 человек погибли, более 50 – ранены

15:41, 27 сентября 2016
Мир
2177 0

По меньшей мере 17 человек погибли, более 50 были ранены в результате двух взрывов в столице Ирака Багдаде.

REUTERS

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеСемь человек погибли, еще около 20 ранены в результате подрыва смертника в Багдаде

По сообщению властей, взрыв произошел в районе Джадида. За это нападение взяла на себя ответственность радикальная группировка «Исламское государство», заявив, что его совершил смертник с поясом со взрывчаткой.

Примерно в это же время второй взрыв прогремел в районе Баяа на юге иракской столицы. Ответственность за это нападение, совершенное смертником, пока никто на себя не взял.

Отмечается, что в последние месяцы в Ираке группировка «Исламское государство» активизировала нападения на гражданских на фоне наступления иракских сил безопасности на захваченные боевиками территории.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter