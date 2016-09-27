В результате взрывов в Багдаде 17 человек погибли, более 50 – ранены

Об этом сообщает Радио Свобода.

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По сообщению властей, взрыв произошел в районе Джадида. За это нападение взяла на себя ответственность радикальная группировка «Исламское государство», заявив, что его совершил смертник с поясом со взрывчаткой.

Примерно в это же время второй взрыв прогремел в районе Баяа на юге иракской столицы. Ответственность за это нападение, совершенное смертником, пока никто на себя не взял.

Отмечается, что в последние месяцы в Ираке группировка «Исламское государство» активизировала нападения на гражданских на фоне наступления иракских сил безопасности на захваченные боевиками территории.