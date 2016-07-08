В результате теракта в Ираке погибли 35 человек

В результате нападения погибли 35 человек, еще 60 получили ранения. сообщает Reuters.

«Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на шиитский мавзолей в Ираке, сообщает Reuters со ссылкой на местные источники в сфере безопасности.

Читайте такжеДоклад: британское правительство недооценило последствия вторжения в Ирак

По последним данным, мужчина привел в действие пояс шахида, что позволило нападавшим попасть внутрь здания и открыть стрельбу по посетителям. Ранее сообщалось, что взорвалась бомба, заложенная в автомобиле. Агентство отмечает, что еще один террорист был убит охранником, поэтому он не успел привести в действие взрывное устройство.

Ранее УНИАН сообщал, что в воскресенье, 3 июля, грузовик, начиненный взрывчаткой, был взорван в оживленном районе Эль-Каррада, где семьи делали покупки по случаю конца Рамадана. Второй взрыв прогремел через некоторое время на севере Багдада.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство". За неделю до нападения на Багдад иракские войска отвоевали у боевиков ИД город Фаллуджа.

Атака стала крупнейшей по количеству жертв с 2003 года, когда в Ирак вторглись коалиционные силы во главе с США. Взрывы происходят в Ираке регулярно на фоне кровопролитного противостояния суннитов и шиитов.