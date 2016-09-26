Съезд сепаратистов в Москве: террористы с Донбасса жаловались на Украину и рассказывали о "борьбе с глобалистами" (видео)

Среди организаторов и участников – немало террористов, которые воевали на Донбассе, передает 24 канал.

Благодаря нескольким представителям из Техаса, Калифорнии, Гавайев, Пуэрто-Рико, Ирландии, Каталонии и даже Западной Сахары мероприятие получило статус международного.

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Ради иностранных гостей даже изменили регламент – с одиннадцати утра начало конференции перенесли аж на час дня. Иностранные гости откровенно опаздывали. Журналистов тем временем "развлекали" сторонники "Новороссии".

Они охотно позировали перед камерами и рассказывали о борьбе с мифическими глобалистами, а также жаловались на Украину.

Напомним, 25 сентября в Москве состоялся форум "Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира" - съезд сепаратистских движений со всего мира, который уже второй год проводится в Москве.