The New York Times: Что стоит за легкой победой Путина

Об этом говорится в редакционной статье "Что стоит за легкой победой Путина", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

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На парламентских выборах в России в воскресенье, партия Владимира Путина сразу получила три четверти мест в Государственной Думе, нижней палате российского парламента, а остальные – опосредованно, через лояльные ему партии. Несмотря на застой в экономике, санкции, введенные Западом, и волнения в некоторых кругах из-за более суровых мер правительства в отношении гражданских свобод, "Единой России" удалось достичь таких результатов без большого количества нарушений на выборах. Так в чем же дело?

Дело в той степени, в которой Путин и его приспешники в Кремле закрепили полный контроль над российской политикой. Двадцать пять лет спустя после распада Советского Союза, Россия, похоже, снова вернулась к псевдо-парламенту, чья единственная функция заключается в том, чтобы придать видимость легитимности авторитарному правителю. Постсоветская Конституция России уже предоставила больше полномочий президенту и кабинету, чем законодательным органам, но Дума, по крайней мере, была платформой, где оппозиция могла подвергнуть сомнению и критиковать политику Кремля. Теперь даже эта функция исчезла.

Действительно, после почти 17 лет у власти в качестве президента или премьер-министра, Путин получает поразительный рейтинг одобрения, около 80%. Частично он базируется на его демагогических заявлениях о необходимости противостоять Соединенным Штатам, которые он обвиняет во всех бедах России. Так Путин пытается восстановить имперское величие России.

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Тем не менее, истина заключается в том, что политических оппонентов Путина сажают в тюрьму, выживают из страны, они подвергаются притеснениям, запугиванию, а иногда - как в случае лидера оппозиции Бориса Немцова – их убивают. К сожалению, те немногие оппозиционные кандидаты, которые пошли на выборы, оказались неспособными объединиться в единый блок, но они также не получили телевизионного времени, их доноров запугивали, а их кампании пытались разрушить провокаторы и враждебно настроенные оппоненты.

Примерно за две недели до голосования, ведущая организация по исследованию общественного мнения в России, Левада-центр, которая сообщила о падении популярности правящей партии, была объявлена "иностранным агентом". С 2012 года Путин использует это понятие с разрушительными последствиями, чтобы подорвать негосударственные гражданские объединения. Из законодателей, осмелившихся бросить вызов политике Путина в прошлом парламенте, один – Илья Пономарев, который отдал единственный голос против аннексии Крыма – теперь в добровольной ссылке, а другой – Дмитрий Гудков, был снят с должности.

Если бы избиратели и хотели выразить недовольство, то на голосовании этого не произошло. Явка избирателей (47,8%) была рекордно низкой для постсоветской России, намного ниже 60% в 2011 году, и она было особенно низкой в крупных городах. В Москве голосовали менее 30% избирателей, по сравнению с более чем 50% в 2011 году.

Путин свободно может баллотироваться на еще один шестилетний срок на посту президента в 2018 году, если захочет. До тех пор, его власть закреплена. В целом, парламентские выборы показали, что те россияне, которые когда-то пытались сформировать реальную демократию, теперь подавлены и отброшены в сторону, либо пока сдались".