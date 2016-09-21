В Голливуде скоропостижно скончался режиссер "Восьмой мили" Кертис Хенсон

Предварительной причиной смерти режиссера называют сердечный приступ, сообщает Русская служба ВВС. Хенсону был 71 год.

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Кертис Хенсон вырос в Лос-Анджелесе, в 1970-х начал работать сценаристом и режиссером. Его первым успешным фильмом стал триллер "Рука, качающая колыбель" (1992) о потерявшей семью женщине, которая устраивается на работу няней, чтобы отомстить.

Очень успешным фильмом Хэнсона стала картина "Восьмая миля", главную роль в которой исполнил американский рэпер Эминем.

После выхода полицейской драмы в стиле неонуар "Секреты Лос-Анджелеса", которая в общей сложности была номинирована на девять призов киноакадемии, он получил "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

Последним фильмом Кертиса Хэнсона стала драма "Покорители волн", вышедшая на экраны кинотеатров в 2012 году.