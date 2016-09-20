ООН прекращает отправку гуманитарных конвоев в Сирию

Представитель ООН сообщил, что у разбитого конвоя были все необходимые разрешения на проезд и все стороны конфликта, в том числе Россия и США, были проинформированы. Об этом пишет ВВС.

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При обстреле погиб один из руководителей сирийского Красного Полумесяца.

Президент Международного комитета Красного Креста Питер Мейер назвал атаку "грубым нарушением международного гуманитарного права".

Ранее Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайан заявил, что если "жестокое нападение" будет признано преднамеренным, его приравняют к военному преступлению.

Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо. Самолеты разбомбили 18 из 31 грузовиков с медикаментами, пшеницей и зимней одеждой.

Перед этим командование сирийской армии заявило, что выходит из объявленного 12 сентября соглашения о прекращении огня в районе города Алеппо, которое было достигнуто после долгих российско-американских переговоров.

Россия 17 сентября обвинила авиацию коалиции под руководством США в налете на войска президента Сирии Башара Асада. Москва утверждала, что в нем участвовали два истребителя F-16 и два штурмовика A-10. По данным России, в результате погибли не менее 60 военнослужащих.

В Вашингтоне заявили, что удар планировалось нанести по позициям экстремистской группировки "Исламское государство". Пентагон утверждает, что прекратил операцию, как только узнал от России, что реальной целью удара стали сирийские военные.

Власти Великобритании подтвердили, что ее самолеты участвовали в авиаударе по территории Сирии, жертвами которого стали военнослужащие правительственных войск, лояльных режиму президента Башара Асада.