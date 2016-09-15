"Межигорье по-русски": у Медведева признали связь с "секретной дачей"

Однако премьер-министр в нем останавливался, заявила Тимакова Дождю.

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По ее словам, объекты, где премьер-министр «размещается на временное или постоянное проживание, находятся под охраной ФСО, будь то гостиницы или резиденции, находящиеся в государственной или иной собственности, и обеспечиваются средствами спецсвязи».

«Названные объекты, как и другие объекты временного проживания, не находятся в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании. Например, аренда», — добавила она.

Напомним, ранее оппозиционер Алексей Навальный рассказал о секретной даче Медведева с общей площадью усадьбы - 80 гектаров (три территории Кремля) и стоимостью не меньше 25-30 млрд рублей (почти 500 млн долларов).