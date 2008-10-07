Россия завтра начнет выводить миротворцев с грузинской территории
18:58, 07 октября 2008Мир
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Процесс займет сутки
Россия 8 октября начнет вывод миротворческих постов с южной границы зоны безопасности у Южной Осетии.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление командующего миротворческими силами генерал-майора Марата КУЛАХМЕТОВА.
По его словам, вывод завершится в течение суток.
«В среду после 10.00 мы начнем официальный вывод с южной границы зоны безопасности наших всех шести миротворческих наблюдательных постов», - сказал командующий.
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