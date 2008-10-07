Россия завтра начнет выводить миротворцев с грузинской территории

Россия 8 октября начнет вывод миротворческих постов с южной границы зоны безопасности у Южной Осетии.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление командующего миротворческими силами генерал-майора Марата КУЛАХМЕТОВА.

По его словам, вывод завершится в течение суток.

«В среду после 10.00 мы начнем официальный вывод с южной границы зоны безопасности наших всех шести миротворческих наблюдательных постов», - сказал командующий.