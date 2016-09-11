Умер создатель мультфильма "Жил-был пес" Эдуард Назаров

На 75-м году жизни скончался советский мультипликатор, режиссер и художник Эдуард Назаров.

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Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного фестиваля "Крок", руководителем которого он был.

Там отметили, что Эдуард Назаров давно болел – у него были проблемы с сосудами. "Даже пережив тяжелейшие операции, Эдуард Васильевич продолжал активно работать дома. Он давал консультации студентам и своим бывшим ученикам по Skype, читал десятки сценариев", - рассказали в пресс-службе.

В качестве режиссера Эдуард Назаров снял такие мультфильмы, как "Жил-был пес", "Приключения муравья", "Про Сидорова Вову". Кроме того, как художник-постановщик он делал анимационные ленты "Винни-Пух", "Остров" и другие.