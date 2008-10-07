Генсек НАТО: как удержать Иран от разработки ядерной бомбы?

Нет уверенности, что мировое сообщество сможет удержать Иран от разработки ядерной бомбы. Сомнение в возможности заставить Иран прекратить ядерные разработки выразил генеральный секретарь НАТО Яп де Хооп Схеффер на конференции по вопросам мировой политики во Франции. "Главная задача - помешать Ирану добыть бомбу", - добавил он, отметив при этом, что не уверен, что удастся этого добиться, передает Reuters.

Генсек выразил опасения, что Совет Безопасности ООН также не в состоянии помешать планам Ирана с помощью санкций. Глава альянса отметил также, что в этих условиях соседний Израиль никогда не откажется от собственного ядерного арсенала.

Правительство Ирана утверждает, что не ведет разработок ядерного оружия и имеет право на "мирный атом". Однако производство высокообогащенного урана, которое налаживает Тегеран, потенциально является составляющей военной ядерной программы и вызывает опасения.

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