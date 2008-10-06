В Стокгольме начинается Нобелевская неделя

В Стокгольме начинается 107-я Нобелевская неделя, передает ИТАР-ТАСС.

Сегодня будет объявлено имени лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

По традиции, до последнего момента Нобелевские комитеты не сообщают ничего ни о самих претендентах на премию, ни о тех, кто их выдвинул. Журналисты же из научных разделов газет и журналов выдвигают собственные предположения. Так, в качестве фаворитов называются европейские ученые, изучавшие клетки мозга и открывшие зеркальные нейроны, исследователи рецепторов клеток - так называемых "термометров тела", обнаружившие стволовые клетки, а также ученые, которым принадлежит честь открытия энзима, отвечающего за молодость клеток.

В ближайшие дни станут известны имена лауреатов премии и в других областях. Самая знаменитая научная награда включает пять номинаций: кроме медицины, это физика, химия, литература и премия мира.

7 октября в шведской столице будет объявлено о решении комитета по физике, 8 октября - по химии, 9 октября - по литературе. 13 октября назовут имя обладателя "Премии по экономике памяти Нобеля", учрежденной Банком Швеции в 1968 году. 10 октября в Осло станет известен лауреат премии мира.

Размер каждой премии, как и в прошлом году, составит 10 млн. шведских крон (около 1,42 млн. долл.). Вместе с денежным чеком лауреату вручается золотая медаль с изображением Альфреда Нобеля и диплом.