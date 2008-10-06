Использованная в теракте в Цхинвали машина - из колонны ОБСЕ?

Машина, в результате взрыва которой в Цхинвали в пятницу погибли российские миротворцы, ехала в составе колонны ОБСЕ. Об этом в понедельник пишет Газета (gzt).ру со ссылкой на анонимного чиновника правительства Южной Осетии, ставшего очевидцем взрыва.

По данным Минобороны РФ, возле штаба миротворцев взорвался один из двух автомобилей, которые были задержаны военными в районе Дици и доставлены к зданию штаба. О том, что машины входили в колонну ОБСЕ, ведомство не информирует. Сообщается лишь, что машинах было найдено оружие и взрывчатка, кроме того, находившиеся в них четверо людей не имели при себе документов. Южноосетинский чиновник, распространивший версию про колонну ОБСЕ, сообщил изданию, что эти люди были гражданами Грузии. Двое из них в результате взрыва погибли, двое получили ранения.