Ситуация в Палестине изменилась к лучшему

Ситуация в Палестине заметно изменилась к лучшему. Об этом перед встречей с руководством Израиля заявил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер.

"Я видел, как сильно изменилась ситуация. Это произошло не только благодаря усилиям палестинского правительства, но и из-за возрождения доверия между палестинцами", - сказал Б.Кушнер после поездки по палестинскому городу Дженин, который продолжительное время служил опорным пунктом боевиков движения "Хамас".

Б.Кушнер также уверил палестинских лидеров в полной поддержке со стороны Европейского союза в вопросах создания независимого палестинского государства, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press. На совместной пресс-конференции президент Палестины Махмуд Аббас поблагодарил министра иностранных дел Франции за его роль в решении проблемы ближневосточного мирного урегулирования.

5 октября с.г. Б.Кушнер проведет переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом и лидером правящей партии "Кадима" Ципи Ливни.

Однако руководство Израиля скептически относится к успехам администрации М.Аббаса по восстановлению единства Палестины, а израильские военные регулярно наносят удары по сектору Газа, находящемся в руках боевиков движения "Хамас". Столкновения на границе заметно осложняют процесс мирного урегулирования.