Турция построила первый боевой корабль (фото)

Стамбульская военно-морская верфь спустила на воду корвет "Хейбелиада" проекта Ada - первый боевой корабль, который был спроектирован и построен в Турции. Как сообщает Altair, морские испытания корвета начнутся в 2010 году, а в боевой состав турецкого флота он войдет в 2011 году.

Всего в рамках программы MILGEM (сокращение от Milli Gemi - "национальный корабль") планируется построить восемь корветов проекта Ada и четыре фрегата проекта F-100. Закладка первого корабля состоялась в июле 2005 года. Планируется, что программа MILGEM будет завершена до 2028 года.

Корветы проекта Ada предназначены для патрулирования прибрежных зон, ведения борьбы с подводными лодками противника, выполнения разведывательных, антитеррористических и поисково-спасательных задач.

Новые корабли строятся с применением технологий обеспечения малозаметности. В длину они имеют 99 метров. Водоизмещение составляет 2000 тонн. Максимальная скорость равна 29 узлам (54,2 километра в час). Экипаж состоит из 93 человек.

В комплект вооружения входят зенитные управляемые ракеты RAM, противокорабельные ракеты Harpoon, торпеды Mk46 и пушка калибра 76 миллиметров. Помимо этого корветы будут оснащены боевыми системами управления, трехкоординатными радиолокационными станциями кругового обзора, гидролокаторами и системами защиты от торпед. Палубная площадка рассчитана на один противолодочный или транспортный вертолет.

Лента.ру