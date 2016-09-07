Особняк из фильма "Крестный отец" выставлен на продажу

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Нынешний владелец, юрист Леонард Росс, продает особняк за $195 млн. В 2007 году дом уже был выставлен за продажу. Тогда Росс просил за него $165 млн., однако покупателя на недвижимость не нашлось. С тех пор, как пишет издание, особняк сдавался в аренду за $600 тыс. в месяц.

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Всего в доме находятся 28 спален, 38 ванных комнат, на территории есть два пруда и освещенный теннисный корт. Особняк примечателен тем, что в нем снимались сцены из фильма «Крестный отец» и «Телохранитель». Помимо этого, в доме провели часть медового месяца президент США Джон Кеннеди с его супругой Жаклин.

Росс, как отмечает WSJ, купил особняк около 40 лет назад меньше, чем за $2 млн в качестве инвестиций в недвижимость. В 1990 году он добавил около 20 тыс. м² к общей площади всей территории и вставил в окна пуленепробиваемые стекла. По словам Росса, дом арендовали многие известные люди, в том числе из королевской семьи.