В Париже готовится к открытию первый лагерь для беженцев

Мэр города Анн Идальго сообщила, что лагерь сможет разместить 400 мужчин. Он будет открыт в середине октября в одном из северных районов столицы, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Другой лагерь - для женщин и детей - будет разбит к концу года в пригороде Иври-сюр-Сен, расположенном примерно в пяти километрах к юго-востоку от центра Парижа.

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Тем временем планировавшийся властями к открытию центр на 200 человек в департаменте Эсон, расположенном в 30 км к юго-востоку от Парижа, как сообщили представители следственных органов, прошлой ночью был подожжен.

В Париже на улицах и в прочих общественных местах в последнее время появились стихийные лагеря беженцев, которые вскоре были снесены полицией. На улицах Парижа без крова оказались сотни мигрантов.

Два центра для беженцев, о строительстве которых объявила Анн Идальго, обойдутся примерно в 6,6 млн евро. Они будут способны предоставлять просителям убежища кров и медицинскую помощь на срок в пять-десять дней.

Центр в коммуне Форж-ле-Бен в Эсоне, который планировали открыть в октябре, должен был принять 90 человек.

Французская полиция, как ожидается, проведет расследование обстоятельств и причин пожара.

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Анн Идальго назвала поджог строящегося центра отвратительным поступком.

"Людям, сделавшим это, должно быть очень стыдно. Если они думают, что таким образом они демонстрируют ценности нашей страны, они сильно заблуждаются, - заявила Анн Идальго французскому телеканалу BFMTV. - Поступать так - отвратительно, прискорбно и преступно. Я надеюсь, что они будут найдены и должным образом наказаны".

Тем временем на северо-востоке Франции все громче раздаются призывы закрыть стихийный палаточный лагерь, устроенный мигрантами в Кале, рядом с тоннелем под Ла-Маншем.