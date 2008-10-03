Грузия рада, что ПАСЕ не поддалась шантажу

Грузия довольна решением Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАМЕ) призвать Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН заявил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Гига БОКЕРИЯ сразу после голосования в ПАСЕ за резолюцию “Поледствия войны между Грузией и Россией”.

“Мы все рады, что Ассамблея не поддалась шантажу и одобрила принципиальное решение о прямом призыве к Российской Федерации отменить свое абсолютно незаконное с точки зрения международного права и российских обязательств перед Советом Европы решения об аннексии двух регионов Грузии”, - сказал он.

Кроме того, заместитель главы МИД выразил удовлетворение тем, что в резолюции содержится прямой призыв остановить этнические чистки, создать условия для возвращения беженцев, а также – призыв к России способствовать созданию “нового миротворческого механизма, где европейские страны будут играть определяющую роль”.

“Не думаю, что у кого-то возникла иллюзия, что агрессивная политика России к соседям и вообще к свободному миру изменится за следующие несколько месяцев, и изменится в результате этого решения. Нет! Но очень важно, чтобы везде, на всех форумах это давление, легитимное давление в свете этой агрессии продолжалось. Все это вместе дает нам шанс в долгосрочном порядке остановить эту агрессию, шаг за шагом”, - сказал первый заместитель министра иностранных дел Грузии.

Отвечая на вопрос о том, что ПАСЕ также признала виновной и Грузию в начале военных действий, Г.БОКЕРИЯ отметил, что Грузия готова к легитимному расследованию.

“Мы первыми призвали к этому расследованию, и будем готовы отвечать перед всеми международными легитимными инструментами за все шаги, предпринятые грузинским руководством”, - сказал он.

Первый заместитель министра иностранных дел также отметил, что все шаги, выписанные в резолюции ПАСЕ, отвечают национальным интересам Грузии.

Он также выразил удовлетворение тем, что в резолюции ПАСЕ, как и в резолюции Европарламента, война рассматривается не просто как военное столкновение, которое началось 7 августа, а в контексте предыдущих событий, продолжавшихся на протяжении многих лет, и детали которых должны быть выяснены в ходе проведения независимого международного расследования.

Как сообщал УНИАН, 2 октября ПАСЕ одобрила резолюцию “Последствия войны между Грузией и Россией” и рекомендации к ней.

В резолюции ПАСЕ осудила обе стороны за использование силы, а Россию также – за признание независимости Южной Осетии и Абхазии и призвала к независимому расследованию событий, как во время военных действий, так и предшествовавших вооруженному конфликту.