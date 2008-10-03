Грузия просит Швецию представлять ее интересы в России

Грузия официально обратилась к Швеции с просьбой стать страной, через которую она могла бы поддерживать дипломатические контакты с Россией.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на газету «Свенска Дагбладет», которая сегодня опубликовала интервью Посла Грузии в Швеции Амирана КАВАДЗЕ.

В то же время уточняется, что пресс-служба МИД Швеции не подтвердила, но и не опровергла сообщение газеты.

А.КАВАДЗЕ в интервью газете поясняет, что такая просьба - нормальное явление в ситуации, когда дипотношения между Грузией и РФ расторгнуы. Посол говорит также, что предложения представлять интересы Грузии поступили уже от нескольких стран.

«В случае со Швецией это запрос с грузинской стороны. Швейцария будет представлять российские интересы в Грузии, почему же Швеция не может представлять Грузию в России?», - цитирует слова посла «Свенска Дагбладет».

«Если Россия считает Грузию государством, то у них должен быть кто-то, с кем бы они вели переговоры», - приводит газета слова известного в Швеции эксперта по России Кристиана ГЕРНЕРА.