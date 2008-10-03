Путин предлагает вместе бороться с мировым экономическим кризисом

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предлагает Украине совместно с Россией противостоять мировому экономическому кризису.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Москве.

"Необходимо учитывать и такой важный фактор, как острейшие кризисные явления на глобальных финансовых рынках. В этих условиях тесное взаимодействие России и Украины, равно как и других государств СНГ, сложение их экономических потенциалов, могут стать серьезным стабилизирующим фактором", - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что экономики Украины и России очень тесно переплетены.

Премьер-министр РФ также считает, что проблемы вокруг базирования Черноморского флота РФ на территории Украины поднимаются искусственно.

«Искусственно нагнетаются проблемы по Черноморскому флоту России. Уверен, что все вопросы, касающиеся базирования нашего флота в Крыму, должны решать за столом переговоров в атмосфере взаимопонимания, доверия, на основе имеющихся межгосударственных соглашений», – сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что Россию тревожит многое в действиях политического руководства Украины. В частности, это касается позиции Украины по Грузии в отношении Южной Осетии, попытки исказить общественную историю, попытки реабилитировать тех лиц, которые во Вторую Мировую войну сотрудничали с нацистами.