Власти Филиппин назвали виновных во взрыве на рынке в Давао

Власти Филиппин заявили, что взрыв в городе Давао на юге страны устроила организация "Абу Сайяф", сообщает Русская служба Би-би-си.

В результате нападения 2 сентября по меньшей мере 14 человек погибли и десятки были ранены. Президент Филиппин Родриго Дутерте, родившийся в Давао, назвал произошедшее беззаконием.

Взрыв произошел около 11 вечера по местному времени (18 часов по Киеву) на оживленном рынке недалеко от фешенебельного отеля. В момент взрыва президент находился в городе, однако в результате взрыва не пострадал.

Представитель "Абу Сайяф" заявил об ответственности группировки за нападение сразу после него, однако власти сообщили, что за взрывом, возможно, стояли наркокартели.

Давао находится в южном регионе Минданао, где исламисты на протяжении десятилетий борются за независимость. Однако в последние годы в городе в основном было спокойно.

Считается, что в "Абу Сайяф" входят около 400 человек и с 2014 года несколько ее ячеек присягнули на верность организации "Исламское государство".

На счету группировки "Абу Сайяф", которую США и Евросоюз включили в перечень международных террористических организаций, десятки крупнейших терактов на Филиппинах.