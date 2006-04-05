Торнадо в США продолжает забирать жизни

Число жертв торнадо в США возросло до 28 человек, передает ИТАР-ТАСС.

Отряды спасателей продолжают разбор завалов на территории восьми центральных штатов США, по которым в ночь на минувший понедельник пронеслись многочисленные торнадо.

По сообщениям местных властей, число погибших в результате стихийного бедствия уже достигло 28 человек. Больше всего жертв оказалось в штате Теннесси, где под обломками обнаружили 24 человека, в том числе грудного младенца. Еще четыре человека погибли в штатах Иллинойс и Миссури.

При этом сотни жителей получили ранения различной степени тяжести. Только в штате Теннесси в больницах находятся не менее 75 человек, причем 17 из них - в критическом состоянии.