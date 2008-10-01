Сомалийские пираты строят из себя народных мстителей

Сомалийские пираты требуют 20 млн. долларов выкупа за судно Faina с украинским экипажем как штрафные санкции за провоз оружия в водах страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА во время брифинга при участии жен и родственников пленных моряков.

“По мнению пиратов, это не выкуп. Это - штрафные санкции за провоз оружия в водах Сомали, за загрязнение вод Сомали, за несанкционированный, незаконный вылов рыбы и за то, что Сомали доведена до гуманитарной катастрофы”, - заявила Н.КАРПАЧЕВА.

Украинский Омбудсмен заметила, что вчера в Украине прозвучали призывы относительно силовых методов освобождения судна из плена пиратов.

“Я категорически выражаю свой протест – этот вопрос даже не должен обсуждаться при таких обстоятельствах. Мы это исключили даже по “Леманн Тимбер”, где был гражданский груз. Я не исключаю, что силовой вариант рассматривается со стороны Кении. Единственный выход – выкуп. Другого не дано”, - отметила Н.КАРПАЧЕВА.

По последней информации Омбудсмена, запасов воды и еды для экипажа осталось на две недели, но эти запасы потребляют также и пираты.

Н.КАРПАЧЕВА также сообщила, что связи с экипажем сейчас нет. По ее словам, пираты заявили, что предоставят возможность пообщаться по телефону с моряками только после переговоров относительно выкупу.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вблизи побережья Сомали пираты захватили судно Faina, в составе экипажа которого, в частности, 17 граждан Украины. На борту захваченного судна - 33 проданных Украиной танки Т-72 и другое вооружение.