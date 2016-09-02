Путин "забыл" о своем прогнозе про обрушение добычи нефти, если та упадет ниже $80

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

«Если я говорил, что добыча нефти прекратится, то я ошибался. Правда, не помню, где я это сказал, видимо, сгоряча, но, по‑моему, я даже такого и не говорил. Но может быть, не помню этого. Я говорил о том, что при определенном уровне цены на нефть новые месторождения вряд ли будут вводиться», — сказал Путин в интервью агентству Bloomberg.

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В свою очередь, согласно сайту того же Кремля, в октябре 2014 года, отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил, что «если мировые цены будут держаться на уровне 80 долларов, то все производство рухнет».

Тогда российский лидер заявил, что никто из серьезных участников рынка не заинтересован в удержании цен на «достаточно низкой планке — 80 долларов».

В середине 2014 года нефть марки Brent стоила более 100 долларов за баррель. К началу 2015 года она подешевела в два раза, а в начале 2016 года цены упали до 32-33 долларов за баррель. 2 сентября Brent торгуется на бирже в Лондоне около отметки в 46 долларов за баррель.