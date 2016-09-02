В Москве обещают ответить на расширение санкций США
Решение США о расширении антироссийских санкций нужно изучить, но обычно в таких случаях действует принцип взаимности.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Нужно еще проанализировать, что было расширено, но обычно в таких случаях действует принцип взаимности", - сказал он.
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Песков отметил, что санкционная риторика - тупиковый путь. "Мы не ведем разговор о санкциях", - сказал Песков. "Мы не считаем подобную риторику конструктивной, перспективной и способствующей решению каких-либо проблем", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, вчера, 1 сентября, Минфин США внес в санкционные списки, составленные в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ против Украины, фамилии еще 17 человек и названия 20 компаний, в частности, компаний-подрядчиков строительства Керченского моста, а также чиновников и представителей силовых структур из временно оккупированного Крыма, представителей боевиков на Донбассе.