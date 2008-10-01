Первая группа наблюдателей ЕС вошла в буферную зону Южной Осетии

Первая группа наблюдателей Европейского Союза вошла в буферную зону, расположенную вокруг Южной Осетии, сообщает Рейтер.

Наблюдателей ЕС сразу остановили на российском военном пропускном пункте, означающий начало буферной зоны. Там их задержали приблизительно на десять минут, после чего наблюдатели вошли в зону.

Как сообщается в пресс-релизе ЕС, направленному УНИАН, миссия наблюдателей ЕС будет работать в рамках политики обороны и безопасности Европейского Союза.

Наблюдатели ЕС будут координировать свои действия с миссиями ОБСЕ и ООН, которые уже работают в Грузии. В миссии ЕС будет работать 350 человек, из них около 200 наблюдателей из 22 стран ЕС. Председателем миссии назначен Хансйорга ХАБЕР, а офис представительства расположены в городе Гори. Бюджет миссии составляет 35 миллионов евро. Основной целью миссии ЕС является содействие стабильности на всей территории Грузии и в соседних регионах, в соответствии с планом прекращения огня, который был подписан сторонами конфликта.

Как сообщал УНИАН, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней и безопасностной политики Хавьер СОЛАНА посетил Грузию 30 сентября, где объявил о начале деятельности автономной гражданской миссии наблюдателей ЕС, которые будут работать согласно решению чрезвычайного заседания Совета ЕС от 1 сентября 2008 года.