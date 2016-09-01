В Македонии в декабре пройдут внеочередные парламентские выборы

Соглашение достигнуто при посредничестве Европейского союза и Соединенных Штатов Америки, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, в ходе шестичасовой встречи руководителей четырех основных партий страны – провластных консерваторов, оппозиционных социал-демократов и двух партий македонских албанцев – согласились создать межпартийный орган наблюдения за избирательной кампанией.

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Также, по условиям договоренности, парламент страны должен за сто дней до выборов утвердить новое временное правительство, в котором оппозиция должна получить должности министров внутренних дел и труда, и заместителей министров финансов и сельского хозяйства.

Проведение внеочередных выборов было одним из элементов предварительной договоренности, тоже полученой при международном посредничестве, о завершении кризиса. Такие выборы изначально были назначены на апрель, затем перенесены на июнь, а потом отложены на неопределенный срок.

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Эти договоренности дают надежду на решение политического кризиса между главным оппозиционным «Социал-демократическим союзом» и правящей консервативной партией «Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство».

Конфликт начался после обвинений оппозиции, что правительство тогдашнего премьера-консерватора Никогда Груевского ведет незаконную прослушку оппозиционных политиков, судей и общественных деятелей в Македонии. Груевский заявил, что оппозиция пытается очернить его, и обвинил лидера социал-демократов Зорана Заева в государственной измене.