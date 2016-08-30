В строящемся небоскребе Абу-Даби вспыхнул пожар (фото, видео)
14:09, 30 августа 2016Мир
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В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби вспыхнул сильный пожар в строящемся небоскребе.
REUTERS
Как сообщает Report со ссылкой на Khaleej Times, сильный пожар вспыхнул на верхних этажах 27-этажного здания в центре города.
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Из горящего здания поднимаются густые клубы дыма. О погибших и пострадавших не сообщается.
По предварительным данным, пожар возник из-за неисправности в системе кондиционирования воздуха. На стройке работали до 600 человек.
REUTERS
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