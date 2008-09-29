Кокойты грозится объявить Саакашвили в розыск

Прокуратура Южной Осетии в ближайшее время объявит в розыск Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ .

Об этом в интервью газете "Комсомольская правда" от 29 сентября с.г. заявил Президент Южной Осетии Эдуард КОКОЙТЫ.

"Он военный преступник и должен отвечать за свое нападение за осетинский народ", - сказал Э.КОКОЙТЫ

Он подтвердил невозможность каких-либо контактов с нынешним руководством Грузии, "потому что это кровавый режим". Тем не менее, по его словам, Цхинвали планирует "выстраивать нормальные добрососедские отношения с грузинским народом и тем человеком, которого изберет грузинский народ".

"Но, к большому сожалению, мы пока не видим в Грузии таких сил, которые бы реально боролись за интересы грузинского народа. Даже та оппозиция, которая есть сегодня в Грузии, начала ездить в Вашингтон, чтобы предлагать себя преемниками СААКАШВИЛИ", - сказал Э.КОКОЙТЫ.

По его мнению, «не в Вашингтон нужно бегать, а работать со своим народом".

"Не из Вашингтона отстаивать его (народа) интересы, а дома. Интересы своей страны, а не геополитические задачи другого государства, которое платит таким политикам зарплату", - добавил Э.КОКОЙТЫ.