Райс: Наращивание Россией военной мощи не повлияет на баланс сил

Наращивание Россией военной мощи не повлияет на баланс сил, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс, комментируя заявление президента России Дмитрия Медведева о мерах по военному строительству.

Ранее в субботу Медведев заявил, что Россия к 2020 году должна обеспечить гарантированное решение ядерного сдерживания и комплексно оснастить Вооруженные силы РФ новыми образцами вооружений.

"На баланс сил с точки зрения средств ядерного сдерживания эти меры никак не повлияют", - заявила Райс в интервью агентству Рейтер.

Президент России, перечисляя основные параметры программы боевого состава Вооруженных сил РФ до 2020 года, назвал, в частности, достижение превосходства в воздухе, в нанесении высокоточных ударов по наземным и морским целям, в оперативной переброске войск.

Кроме того, запланировано серийное строительство боевых кораблей, в первую очередь атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами и многоцелевых подводных лодок. Будет создаваться система воздушно-космической обороны.