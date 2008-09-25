Большинство россиян перестали считать Украину другом - эксперт

Около 80% россиян одобряют действия руководства Российской Федерации в российско-грузинском конфликте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе круглого стола на тему: «Внешняя политика России после конфликта на Кавказе» сказал президент группы «ЦИРКОН» Игорь ЗАДОРИН.

По его словам, в глазах россиян Грузия является агрессором, так как Абхазия и Южная Осетия уже длительное время воспринимается как независимые государства.

«Получается, что Россия стала на защиту от агрессии. Редкий случай, когда доля респондентов, выражающих определенную точку зрения, достигает 80%. Это один из немногих примеров общественного консенсуса», - сказал эксперт.

«По данным многих российских социологических центров, 75-80% россиян одобряют действия российского руководства в российско-грузинском конфликте», - добавил он.

По словам И.ЗАДОРИНА, Абхазия и Южная Осетия в сознании россиян является зоной ответственности РФ.

В то же время, И.ЗАДОРИН отметил, что, по мнению россиян, зоной интересов РФ является в первую очередь постсоветское пространство. При этом, согласно данных опросов, около 45% жителей РФ считают, что у России нет союзников, а наиболее близким государствами воспринимаются Беларусь и Казахстан.

«Радикально за последние 3-4 года изменилось отношение к Украине. Украина всегда в рамках таких вопросов входила в тройку самых дружественных государств. Сейчас ситуация катастрофическая – россияне в массе своей не считают Украину дружественной страной, не считают союзником», - сказал И.ЗАДОРИН. По его словам, 57% опрошенных считают, что если Украина вступит в НАТО, Россия должна занять очень жесткую позицию - вплоть до экономических и политических санкций.

Он также отметил, что информация об имперских амбициях россиян не соответствует действительно. По словам И.ЗАДОРИНА, многолетние исследования показывают, что значительная часть населения РФ – около 40% - считает, что России не следует объединяться с кем-либо.