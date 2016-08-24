Порошенко соболезнует итальянцам из-за гибели людей в результате землетрясения
17:56, 24 августа 2016Мир
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Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Италии.
REUTERS
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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«Искренние соболезнования семьям погибших и пожелания выздоровления всем пострадавшим от землетрясения гражданам Италии», - написал Порошенко в Twitter.
Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Италии в ночь на 24 августа. По последним данным, погибли 73 человека.
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