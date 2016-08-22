У половины россиян вызывает сомнение, что "украинские диверсанты" в Крыму - это не плод фантазии Путина

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ВЦИОМ.

При этом 37% заявили, что за этим стоят украинские власти, 12% - США.

«Более двух третей россиян (67%) слышали о случае предотвращения ФСБ "теракта" на оккупированном полуострове. Уровень информированности выше среди людей старшего возраста (83% от 60 лет и старше), жителей обеих столиц (81%)», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержании группы "диверсантов". В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил о бессмысленности и циничности обвинений России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. Секретарь СНБО Турчинов подчеркнул, что заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму является еще одним элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

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12 августа российские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах сообщили фамилии якобы сотрудников украинской разведки, которые были в составе так называемой "диверсионной группы", обнаруженной вблизи Армянска. Также, по данным источника, один из "агентов" якобы должен был организовать закладку муляжей бомб в аэропорту Симферополя с целью проверить действия правоохранительных органов Крыма, подконтрольных РФ. В Министерстве обороны Украины заявили, что в Главном управлении разведки не существует лиц, которые, как утверждают российские спецслужбы, входили в состав так называемой крымской "диверсионной группы".