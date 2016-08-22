Кубанские фермеры пошли в тракторный марш на Москву

Об этом сообщает Новая газета.

Фермеры хотят добраться до Москвы, и добиться встречи с федеральной властью и рассказать им о рейдерских захватах, коррупции и массовых случаях обмана крестьян, которые происходят на Кубани.

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Колонна движется к федеральной трассе в сторону соседней Ростовской области. В ней 17 тракторов и несколько десятков машин. Фермеров с Кубани планируют поддержать коллеги из других регионов России.

Кубанские аграрии решились на тракторный марш после того, как им не дали встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым во время его визита в Краснодарский край.

Тогда фермеры устроили пикет вдоль трассы по пути следования премьера с плакатами "Банду — геть!", "Верните нашу землю" и другими.

Протестующих забрали с дороги и отвезли в отделение полиции и держали там, пока Медведев не уехал из Краснодарского края. Уезжая, российский премьер сказал: "Я испытываю чувство гордости от того, как развивается сельское хозяйство. Деревня трогать не дам".