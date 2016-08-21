Создатель знаменитой группы Backstreet Boys умер в тюрьме

В США в тюрьме штата Техас скончался 62-летний музыкальный продюсер Лу Перлман.

Обэтом сообщает Los Angeles Times. Читайте такжеВ Москве умерла дочь Хрущева Перлман создал известные бойбэнды Backstreet Boys и 'NSync. Он был осужден по делу о мошенничестве в 2008 году и отбывал 25-летний срок. Причина смерти пока не установлена.

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