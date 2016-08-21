У побережья Британии обнаружено судно с тонной кокаина

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикриминального агентства.

Инцидент произошел 18 августа в городе Фалмут графства Корнуолл на юге Великобритании. На борту рыболовецкого траулера Bianca были обнаружены 50 упаковок с запрещенными веществами. По предварительным данным экспертов, содержащимся в мешках наркотиком является кокаин, общая стоимость которого оценивают приблизительно в $104 млн.

Читайте такжеВ Боливии перехватили 7 тонн кокаина стоимостью 400 миллионов долларов

Трое находившихся на судне человек, среди которых был и владелец траулера 67-летний Майкл МакДермотт, задержаны. По словам одного из представителей пограничной службы, обнаруженная партия является одной из самых крупных в истории.