В Турции подорвали начиненную взрывчаткой машину: трое погибших, более сотни раненых (видео)
В Турции прогремел уже второй за сутки взрыв, мишенью террористов снова оказались полицейские.
Возле управления полиции в восточнотурецкой провинции Элазиг произошел взрыв. В данный момент известно о 3 погибших и более чем сотне раненых. Многие из них – в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на агентство Doğan пишет Hurriуet.
Читайте такжеСША решили вывезти свое ядерное оружие из Турции - СМИ
На первых кадрах видно, что здание серьезно повреждено, на месте взрыва образовалась воронка.
Elazığ'da bombalı saldırı. Saldırı sonrasında Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden ilk görüntüler. https://t.co/H34RhR3JYrhttps://t.co/ZqCjTyWhLH— Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) August 18, 2016
Начиненная взрывчаткой машина приехала с западного направления и взорвалась прямо перед входом в здание, сообщает CNN Türk.
Министр обороны Турции Фикри Исик уже заявил, что за терактом стоит "Рабочая партия Курдистана": "Эта атака подтверждает, что "РПК" – инструмент мировых сил".
#VİDEO Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bombalı saldırı sonrası ilk görüntüler. https://t.co/H34RhR3JYrhttps://t.co/uYaERl8nr3— Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) August 18, 2016
Как сообщалось ранее, этой ночью на востоке Турции, в городе Ван, прогремел еще один взрыв. Его жертвами стали три человека, 40 получили ранения.