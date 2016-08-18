В Турции подорвали начиненную взрывчаткой машину: трое погибших, более сотни раненых (видео)

Возле управления полиции в восточнотурецкой провинции Элазиг произошел взрыв. В данный момент известно о 3 погибших и более чем сотне раненых. Многие из них – в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на агентство Doğan пишет Hurriуet.

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На первых кадрах видно, что здание серьезно повреждено, на месте взрыва образовалась воронка.

Elazığ'da bombalı saldırı. Saldırı sonrasında Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden ilk görüntüler. https://t.co/H34RhR3JYrhttps://t.co/ZqCjTyWhLH — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) August 18, 2016

Начиненная взрывчаткой машина приехала с западного направления и взорвалась прямо перед входом в здание, сообщает CNN Türk.

Министр обороны Турции Фикри Исик уже заявил, что за терактом стоит "Рабочая партия Курдистана": "Эта атака подтверждает, что "РПК" – инструмент мировых сил".

Как сообщалось ранее, этой ночью на востоке Турции, в городе Ван, прогремел еще один взрыв. Его жертвами стали три человека, 40 получили ранения.